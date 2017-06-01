Muslera'nın 200. maç heyecanı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'de 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçta görev alması durumunda ikinci kez "dalya" diyecek.



Galatasaray, Fernando Muslera'nın görev aldığı 199 Süper Lig maçında 206 gol yedi. Bu müsabakaların 69'unda kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 130'unda ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.