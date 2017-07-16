Muslera'dan 15 Temmuz mesajı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.



Sarı-kırmızılı takımda 7. sezonuna başlayacak tecrübeli kaleci, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yapılan yürüyüşten bir görsel paylaşarak, "Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü." ifadesini kullandı.