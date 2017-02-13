MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısı sonrası derneğin, üye işletmeler aracılığıyla toplamda 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



"250 BİN YENİ İSTİHDAM İMKANI OLUŞTURMASI İÇİN YOLA ÇIKTIK"



Olpak, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta başlattığı seferberlik çağrısını desteklediğimizi ve elle tutulabilir somut adımların atılması gerektiğini dile getirmiştik. MÜSİAD olarak, devletimizin hem işbaşı eğitimlerini hem de asgari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak önemli katkı sağladığı istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve 'Bu seferberlikte biz de varız' diyoruz. 11 bin üyemiz ve 50 bin üye işletmemizle Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışındaki en yaygın STK'sı olarak, yönetim kurulu üyelerimiz ve şube başkanlarımızla kapsamlı bir değerlendirme yaptık.



Bölgelerin farklı şartlarını da göz önüne alarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, 50 bin üye işletmemizin ortalamada 5'er kişi istihdam ederek toplam 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturması için yola çıktık. Elbette, burada bazı işletmeler yüz kişi, hatta bin kişi istihdam ederken, bazıları daha az sayıda istihdam oluşturacaklardır."