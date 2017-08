Müşerref'ten siyasete dönme sinyali

Eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, Pakistan'a dönme ve siyasi mücadeleye yeniden katılma planı olduğunu söyledi.

Eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, Pakistan'a dönme ve siyasi mücadeleye yeniden katılma planı olduğunu belirterek, "Pakistan için vizyonum var. Çünkü Pakistan içinde siyasi kargaşa var" dedi.



Dubai'de bulunan Müşerref, TRT World'e verdiği röportajda, "Pakistan'a dönme ve siyasi mücadeleye yeniden katılma planınız var mı?" sorusuna "Evet var. Pakistan için vizyonum var. Çünkü Pakistan içinde siyasi kargaşa var" dedi.



Ülkesine ne zaman döneceğine dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Müşerref, Pakistan'daki siyasi krizin tek çözümünün üçüncü bir siyasal kuvvet oluşturmak olduğuna inandığını söyledi.



Müşerref, bu üçüncü siyasal kuvvetin, etnik yapının ve mezhepçiliğin ötesinde olduğunu belirterek, "Şu an hiçbir siyasi partide, bunlardan bahsedilemez. Bu nedenle Pakistan'ın kurtuluşu, güvenliği ve bütünlüğü, Pakistan'ın tamamında, tüm vilayetlerinde ve her etnik kesimde tutulan üçüncü bir siyasal kuvvet oluşturmak olduğuna dair bir düşüncem ve vizyonum var. Burada, belki de bu aralarda, benim de bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Hakkında, "vatana ihanet" ve "eski başbakanlardan Benazir Butto'ya suikast" iddiaları gibi birçok konuda dava olduğu anımsatılarak, ülkeye geri dönmesinin zor olup olmayacağına dair soruya ise Müşerref, bu davalarla yüzleşmek zorunda olduğunu belirterek, suçlamaların siyasi olarak, özellikle sahneyi terk eden Başbakan tarafından telkin edilmiş olduğunu bildiğini söyledi.



Bu davalardan her birinin kendisi Pakistan'dan ayrıldıktan, istifa ettikten yaklaşık iki veya üç yıl sonra başlatıldığına dikkati çeken Müşerref, "İstifa ettikten yaklaşık iki veya üç yıl sonra, Tüm Pakistan İslam Birliği Partisi'ni kurduktan sonra bu davalar başlatıldı. Bu yüzden bu davaların amacını anlayabilirsiniz. Bu davaların amacı genel olarak ortada. Mahkemede bu davalarla yüzleşeceğiz ve adaletin yerini bulacağını umuyorum." ifadesini kullandı.



Müşerref, başbakan olmak isteyip istemediğine ilişkin soruya ise "Hayır (Başbakan) olmak istemiyorum. Daha dinamik, genç insanların başbakan olması gerektiğini düşünüyorum. Ben sadece danışman rolünü üstlenebilirim." ifadesini kullandı.