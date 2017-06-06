Mursi'den 'Vatanım ve dinim için buradayım' mesajı

Mısır'da ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, hapishaneden gönderdiği mesajda, 4 yıl önceki askeri darbe ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hapishaneden gönderdiği mesajda, 4 yıl önceki askeri darbe ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.



Ailesi tarafından yapılan açıklamada Mursi'nin sağlık durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğu ifade edildi.



Açıklamada, "Mursi'nin 3 Temmuz 2013 ve sonrasındaki uygulamalar konusundaki tutumu sabittir, değişmemiştir. Mursi, 'Ben sadece vatan ve dinim için buradayım' demekte, sevenlerine selamlarını söylemekte ve vatan için dua etmelerini istemektedir." ifadelerine yer verildi.