Muratoğlu tahliye edildi

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılması ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesi kararı vermesinin ardından, Muratoğlu'nun yakınları Silivri Cezaevi önüne geldi.



Cezaevinden çıkan Muratoğlu, ailesi ve yakınlarıyla hasret giderdi.



Gazetecilere konuşan Muratoğlu, yaklaşık 7 aydır içeride olduğunu belirterek, "Çok uzun bir süre 7 ay, içeride olmak çok zor. İnşallah suçsuz olan diğer arkadaşlarım da bu sevinci yaşarlar, onlar da dışarı çıkarlar. Adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum." dedi.



Barbaros Muratoğlu ve yakınları daha sonra araçla buradan ayrıldı.