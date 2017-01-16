Murat Kekilli'den 15 Temmuz çağrısı!

Sanatçı Murat Kekilli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devam eden terör olaylarına değinerek, vizyon sahibi olan herkesin moral motivasyonunu en üst derecelerde tutması gerektiğini söyledi.

Sanatçı Murat Kekilli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devam eden terör olaylarına değinerek, "Vizyon sahibi olan herkesin moral motivasyonunu en üst derecelerde tutması ve çevresini güdülemesi gerekmektedir. Bu yüzden vatan-millet aşkı, duyarlılığı öncelikli olmalı ve şu kem günler geçene kadar birbirimize dayanmalı, destek olmalıyız." dedi.



Kekilli açıklamada, zor günlerin vatan ve millet aşkıyla aşılabileceğini belirterek, insanların sanattan beklenti içine girdiği bu günlerde, sanatçı olarak, Anadolu'nun sahip olduğu güzellikleri sanatına yansıtmaya devam edeceğini söyledi.



SAĞIR SULTAN BİLE BİLİYOR

Kekilli, yaşanan terör olaylarının uzun zamandır Türkiye'nin başını ağrıttığını ifade ederek, "Ülkemizin uzun zamandır bu gibi konularla meşgul edilmesinin altında yatan asıl nedenlerin ne olduğunu sağır sultan bile biliyordur. Terör olaylarındaki artış aslında küresel ölçekli güçlerin ve onları yönlendirenlerin yeryüzünde elleri ile yonttukları küçük, burjuvazi Tanrılarının artık sonlarının geldiğinin muştusudur. Zalimlerin dostu yoktur ve kaybetmek artık onların kaderleridir." şeklinde konuştu.