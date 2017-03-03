Münbiç'te Fırat Kalkanı paniği

Fırat Kalkanı Harekatı'nın Münbiç'e yönelme olasılığı sahadaki gelişmeleri hızlandırdı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın Münbiç'teki terörist unsurlara yönelme ihtimalinden ötürü, ilçeye yuvalanan PYD/PKK, Beşşar Esed rejimiyle işbirliği yaparak Türkiye'ye karşı yeni bir plan sahneliyor.



Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu Münbiç Askeri Konseyi dün, Esed güçlerinin Münbiç'e gireceğini duyurmuştu.



Ancak açıklamada, rejim güçlerinin ilçenin batı uçlarına yerleşerek, PYD/PKK ile Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında set oluşturacağı iddia edilmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı ise öğleden sonra yaptığı açıklamayla rejim ordusunun Münbiç ve çevresini örgütten devralacağını bildirmişti.



Gelişmeler, önceki gün ÖSO'nun Münbiç'e yakın iki köyü PYD/PKK'dan kurtarması ve Türkiye'nin teröristlerin ayrılmaması halinde Münbiç'i hedef alacağı uyarısının ardından yaşandı.



Diğer taraftan, yerel kaynaklar, rejim güçlerinin yerleşeceği duyurulan hatta henüz askeri hareketlilik olmadığını bildirdi.



Esed rejiminin de PYD/PKK ile anlaşmaya dair açıklama yapmaması dikkati çekiyor.



Rejim güçleri, geçen ay sonunda Rusya'nın hava desteğiyle DEAŞ'ın elindeki Bab'ın doğu ve güney kesimlerine ilerlemeye başlamış, geçen pazartesi Münbiç'e ulaşmıştı.



Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun önüne set çekilerek, DEAŞ'la teması kesilmişti.



Rusya ve PYD/PKK'nın yaptığı açıklamaların gerçekleşmesi durumunda, Münbiç'teki terör örgütüyle Fırat Kalkanı unsurları arasına set çekilmiş olacak.



ABD GÜÇLERİNDE HAREKETLİLİK



Rejim ve PKK/PYD arasındaki anlaşmanın açıklanmasıyla Münbiç içindeki ABD askerlerinin bir kısmı zırhlı araçlarla ilçenin kuzey uçlarında konuşlandı.



Münbiç içerisinden görgü tanıkları, PYD/PKK militanlarıyla Hilvanci köyünde konuşlanan ABD unsurlarının, Fırat Kalkanı'nın kontrol ettiği Cerablus'a sıfır konumunda bulunduğunu bildirdi.



Yerel kaynaklar, ABD güçlerindeki hareketlenmeyi, rejim ordusunun gelme ya da ÖSO'nun ilçeye kuzeyden yönelme ihtimaline karşı tedbir almak şeklinde değerlendiriyor.



Suriye iç savaşında Esed rejimi ile PYD/PKK arasındaki işbirliği uzun süredir biliniyor.