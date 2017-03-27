Müminlerin baharı 'Üç Aylar'

Mübarek üç aylar, Hicri takvim'de Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu aylarda ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Mübarek üç aylar, Hicri takvim'de Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu aylarda ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.



Araştırmacı yazar Hakkı Mercan zamanın kıymetli olduğunu belirterek Allah azze ve celle'nin zamanı belli bölümlere ayırdığını söyledi.



Mercan yaptığı açıklamada "Zamanın en kıymetlisi de ayların en kıymetlisi de Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Bu vesileyle de Ramazan ayının kıymetini belirtmek adına ümmet iki ay öncesinden Ramazan ayına hazırlanmaya başlar. Zamanın kıymetini bilmek gerekiyor. Zamanın değerini bilmek gerekiyor ve onu değerlendirmek gerekiyor." dedi.



BU ZAMANI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?



Mercan Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu belirterek kişisel olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı.



"Ramazan ayı Kur'an ayı olması münasebetiyle Kur'an okumaya gayret edecez. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayatımızda tatbik etmeye dikkat edeceğiz. O uğurda çalışmaya devam edeceğiz."



"Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaktan başka Peygamber Efendimiz, Receb ve Şaban aylarında diğer aylara nazaran oruçlarını fazlalaştırıyormuş. Bu kişinin Ramazan ayına girerken oruca birden bire girmesini değil, yavaş yavaş girmesini sağlar. Vücudun da oruca alışmasını sağlar. Bu açıdan oruç da bizim için önemli."



"Bir diğer husus, tasadduk meselesidir ki: Ramazan'da oruca başlayacağız. Oruç Ramazan'da bir kulun en fazla acziyetini hissettiği zamandır. Çünkü insan asli ihtiyaçlarını bile Allah rızası için belli bir vakit bırakır. Onlardan vazgeçer. İnsanın buna alışması lazım. İnsan acziyetini hissettikçe diğer insanların ihtiyaçlırını algılayabiliyor ve şuurlanıyor demektir. Bu açıdan da infakı sadakayı tasadduku, insanlara iyi davranmayı, onlara faydalı olmayı da önemsemek gerekiyor. Başka bir açıdan bakacak olursak, bizim için bizde kötü bir ahlak var ise Resulullah‘ın (s.a.v) hayatına uymayan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize anlattığı, Allah'ın bizden istediği bir ahlak yoksa, tam tersi varsa onu düzeltmeye çalışmalıyız. Kendi kenmizi hesaba çekmeliyiz. Bu aylar, bu gibi zamanlar insanın kendisini hesaba çekme zamanlarıdır. Bu aylar kendisini hesaba çekip o hesap üzerinden de kendini düzeltip ahirete hazırlanma aylarıdır. Bu yönden insan Ramazan'a hazırlanmış olur ve Ramazan'a bu şekilde girmiş olur."