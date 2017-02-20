Müjdat Gezen Sanat Merkezindeki yangının nedeni belli oldu

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kısmında gece çıkan yangınla ilgili polisin soruşturması sürerken, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.



Kayıtlarda, bir kişinin gece sanat merkezine geldiği, elindeki bidonda bulunan sıvıyı kapıya döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı görülüyor. Sanat merkezinin özel güvenlik görevlisi ise kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor.



"BURASI 26 YILDIR DÜNYANIN İLK VE TEK PARASIZ ÖZEL OKULUDUR"



Sanatçı Müjdat Gezen, avukatı Celal Ülgen, sanatçı arkadaşları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, gazeteci Yılmaz Özdil ve öğrencileri ile birlikte basın toplantısı yaptı.



Gezen, "Bu yangınlar, bu tip alevler bizim içimizdeki ateşi söndüremez. Çünkü bizim içimizdeki ateş farklı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi... Ona bir şey olmuyor. Yangında, alevlerin arasında o bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz.

Burası 26 yıldır dünyanın ilk ve tek parasız özel okuludur" dedi.



Yangını söndürmek isteyen özel güvenlik görevlisi Mahmut Aksu saat 01.20'de bir ses duyarak kapıya çıktığında yangını gördüğünü, dışarı çıkınca paçalarının tutuştuğunu, bahçe hortumuyla yangına müdahale ederken polis ve itfaiyeye haber verdiğini anlattı.



Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.