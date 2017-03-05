Muhtarlık için yarışan adayların yarısı çekildi

Şanlıurfa'da yeni kurulan mahalle için muhtar adayı olan 82 kişiden 41'i, diğerlerine destek olmak amacıyla seçimden çekildi.

Merkez Karaköprü ilçesinde kurulan ve yaklaşık 15 bin kişinin ikamet ettiği Seyrantepe Mahallesi'nin sakinleri, muhtarın belirlenmesi için sabah sandık başına gitti.



İl Seçim Kurulunca mahalledeki Piri Reis İlkokuluna 7, Molla Gürani İlkokuluna ise 10 sandık kuruldu.



İlk etapta farklı meslek grupları ve yaşlardan ikisi kadın 82 adayın katıldığı muhtarlık seçimleri için son 3 günde 41 aday, diğerlerine destek için çekildi.



Öğle saatlerine doğru yoğunluğun oluştuğu seçimlerde, kalan ikisi kadın 41 muhtar adayı, oy kullanmaya gidenlere okul bahçesinde son kez tanıtım yapıyor.



Mahallelinin oyunu alabilmek için seçim döneminde yoğun çaba gösteren adaylar, bahçedeki bank ve serdikleri kilimlerde oturarak heyecanla seçimin sonucu bekliyor.



Okul önlerine gelip davul ve zurna çalanlar da adaylardan bahşiş alıyor.



"İYİ HİZMETİ VEREN MUHTAR OLSUN"



Muhtar adaylarından Yusuf Aslan, mahalle sakinlerinin seçimlere ilgi gösterdiğini söyledi.



Yeni kurulan mahallenin çok sayıda eksiği bulunduğunu ifade eden Aslan, "İnsan gerçekten çok heyecanlanıyor. Millet burada adımı söyleyince dahi çok heyecanlanıyorum. Allah sonuçları hayırlı eylesin. Mahalle halkına güveniyorum." dedi.



Oyunu kullanan İbrahim Küçük de seçimlerin güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Kim en iyi hizmeti verecekse o muhtar olsun istiyoruz. Bizim için hizmet önemli. Vatandaşlarımız oy kullanıyor. Mahalle yeni kurulduğu için çok sayıda eksiği var, acil hizmete ihtiyacı var." diye konuştu.



Yetkililer, oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanacağını, sayımın bitmesi ve itirazların değerlendirilmesinin ardından sonuçların yarın açıklanacağını belirtti.