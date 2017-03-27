Muhtarlardan polise 'online destek'

Ordulu muhtarlar, polis ekiplerinin kendilerine kurdukları WhatsApp ihbar grubunda mahallelerinde yaşadıkları asayiş olayları ve trafik sorunlarını paylaşıp çözüm yolu arıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde emniyet görevlilerince muhtarlar için kurulan "WhatsApp ihbar grubu" sayesinde birçok olaya kısa sürede müdahale ediliyor.



Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Altınordu ilçesindeki muhtarlarla sorun ve taleplerini dinlemek üzere bir süre önce bir araya geldi. Toplantıda Çelik'ten WhatsApp ihbar grubu kurulması talebinde bulunan muhtarlar, yaşadıkları sıkıntıları buradan dile getirmek istediklerini belirtti.



Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, Altınordu ilçesindeki tüm muhtarların yer aldığı "Ordu Muhtarlar İletişim" adı altında WhatsApp ihbar grubu kurdu.



Trafik, asayiş, çocuk şube müdürlükleri ile Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğünün birim amirleri ve müdürlerinin de yer aldığı grupta, sorunlarını WhatsApp üzerinden yazan ve gördükleri sorunlarla ilgili fotoğraf çekip gönderen muhtarlar, kendilerine sunulan bu uygulamadan memnun.



"MUHTARLAR EMNİYET TEŞKİLATININ GÖZÜ KULAĞI"



İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, yaptığı açıklamada, belki de Türkiye'de bir ilk olabilecek uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.



Muhtarların emniyet teşkilatının gözü kulağı olduğunu ifade eden Çelik, kurdukları WhatsApp grubunda paylaşılan sorunları ihbar kabul eden ekiplerin anında mahalleye giderek gerekeni yaptığını dile getirdi.



Çelik, muhtarlara önem ve öncelik verdiklerine dikkati çekerek, "Çünkü mahallelerimizi en iyi tanıyan muhtarlarımız. Kurduğumuz bu sisteme çok yoğun ilgi var. Tüm muhtarlarımız da bundan memnun kaldı. Muhtarlarımızın çevresinde olan bitenlere karşı duyarlıklarının üst düzeyde olması bizleri çok mutlu etmiştir." dedi.



WhatsApp ihbar grubundan ihbarı alan personelin görevi başında olması durumunda 5 ile 15 dakika, evinde istirahat eden personelin ise 20 ile 35 dakika arasındaki sürede olay yerinde olduğunu anlatan Çelik, projenin başarıyla devam ettiğini bildirdi.



"MUHTARLARIMIZ SANKİ EMNİYET MENSUBUYMUŞ GİBİ BİZLERE YARDIMCI OLUYOR"



Çelik, muhtarların mahallelerinde yaşadıkları başta asayiş olmak üzere park sorunu, terk edilmiş araç ve bina ile aydınlatılmamış sokak ve caddelerin bilgilerini WhatsApp ihbar hattı grubunda paylaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Buna benzer pek çok konularda muhtarlarımız sorunlarını dile getiriyor. Muhtarlarımız sanki emniyet mensubuymuş gibi bizlere yardımcı oluyor. Yaklaşık bir aydır faaliyette olan WhatsApp ihbar hattı grubu sayesinde bu zamana kadar yüzlerce olaya müdahale edildi. Sevgili muhtarlarımızın bu hassasiyetlerinin sürmesini temenni ediyoruz."



Muhtarlardan tek taleplerinin, büyük olduğuna inandıkları şeyleri gruba yazmaları olduğunu belirten Çelik, muhtarların ardından okul müdürleri ve din görevlileriyle de WhatsApp ihbar hattı grubu kurmayı amaçladıklarını söyledi.