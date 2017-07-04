Muhtardan mahalle sakinlerine 7 ton karpuz

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Çelik, traktörle getirdiği karpuzları vatandaşa ücretsiz verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir mahalle muhtarı, satın aldığı 7 ton karpuzu vatandaşlara dağıttı.



İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticiye destek olmak ve sıcak havadan bunalan vatandaşları serinletmek amacıyla 7 ton karpuz satın aldığını söyledi.



Karpuzun tamamını mahalle halkına ücretsiz dağıttığını belirten Çelik, dolapta soğutulan karpuzun sıcak havalarda iyi geldiğini ifade etti.



Vatandaşlardan Nursel Girgin ise muhtar Çelik'in örnek bir davranış sergilediğini kaydetti.



Bu arada, traktör kasasında dağıtılan karpuzları almak isteyen mahalleli kısa süreli izdihama neden oldu.



