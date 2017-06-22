Mühimmatlarımızın yüzde 65'ini yerli imkanlarla üretiyoruz

Milli Savunma Bakanı Işık, "Artık Türkiye havada kendine yeterli hale gelmek için büyük bir gayret içerisinde. Düne kadar bütün mühimmatları dışarıdan alırken şu anda mühimmatlarımızın yüzde 65'ini yerli imkanlarla üretiyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Düne kadar bütün mühimmatları dışarıdan alırken şu anda mühimmatlarımızın yüzde 65'ini yerli imkanlarla üretiyoruz. Hedefimiz, 2019'un sonuna kadar yüzde 85'ten fazla mühimmatın yerli imkanlarla üretilmesidir." dedi.



Işık, Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutunalığındaki iftarda, askerlerle bir araya geldi. İftarın ardından konuşan Işık, askerlerin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.



Askerlerin; devletin varlığı, milletin bölünmez bütünlüğü ile Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştığını belirten Işık, kahraman askerlerin bu uğurda her türlü fedakarlığı gösterdiğine işaret etti.



Işık, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ve caydırıcılığını artırmak için askerlerin görev başında olduğunu vurgulayarak, üsteki personelin terörle mücadelede havadan destek verdiğini, teröristlerin korkulu rüyası olduğunu bildirdi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin bağrından çıktığına ve milletin değerleriyle bezendiğine işaret eden Işık, "Sizler görevinizi en iyi şekilde yapmanız için bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hava kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçlarını öncelikle yerli imkanlarla karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun son 15 yılda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif içerisinde Türk Hava Kuvvetleri daha düne kadar dışarıdan alma konumunda olduğu pek çok silah ve mühimmatı artık yerli imkanlarla kullanır hale geldi." diye konuştu.



MÜHİMMATLARIN YÜZDE 65'İ YERLİ



Işık, ilerleyen dönemlerde çok önemli ve güzel projelerin bir bir hayata geçirileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Artık Türkiye havada kendine yeterli hale gelmek için büyük bir gayret içerisinde. Düne kadar bütün mühimmatları dışarıdan alırken şu anda mühimmatlarımızın yüzde 65'ini yerli imkanlarla üretiyoruz. Hedefimiz, 2019'un sonuna kadar yüzde 85'ten fazla mühimmatın yerli imkanlarla üretilmesidir. Bunun için çok ciddi gayret gösteriyoruz. Bazı şeyleri başardıkça bize yönelik sınırlamalar kalkıyor. Bir mühimmatı geliştiriyoruz tam başarıyla kullanacağımız anda onu bize vermekten çekinen, kaçınan ülkeler 'alın' demeye başlıyorlar. Niye? 'Aman siz yapmayın, bu yeteneği kazanmayın' diye."



Silahlı ve silahsız ANKA'ların; hava, kara kuvvetleri, jandarma ve polisin emrine sunulduğunu anımsatan Işık, üç adet silahlı ANKA'nın ise Elazığ'da göreve başladığını dile getirdi.



Işık, ATAK helikopterlerinin ise terörle mücadelede kullanıldığını hatırlatarak, geçen gün Paris'teki fuarda, Türk uçağı HÜRKUŞ'un Avrupa semalarında gösteri uçuşu yaptığını hatırlattı.



MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ



Silahlandırılan HÜRKUŞ'un da terörle mücadelede kullanılacağını ifade eden Işık, şöyle devam etti:



"Her terörist grubu için bir F-16 kaldırmaya gerek kalmayacak. Daha küçük gruplar için fırsat atışlarını HÜRKUŞ ve silahlı insansız hava araçlarımızla yapacağız. Kendi özgün helikopterimizi inşallah ilk uçuşunu 2018'in 18 Eylül 00.06'da yapacağız. Asıl iki büyük hedefimiz daha var bunlardan birisi milli muharip uçağı yapmak. Şu anda bu proje gayet iyi gidiyor. İnşallah 2023'te ilk prototip uçuşunu gerçekleştirmiş olacak. Allah'ın izniyle 2030'a gelmeden de F-16'ların yerine kendi milli muharip uçağımızı uçurmaya başlayacağız. Bir diğer konu da kendi hava ve füze sistemimizi inşa etmekle ilgili süreci de başlattık. İnşallah Türkiye kendi milli hava ve füze savunma sistemini de hayata geçirecek. Bütün bunların milletimizin esenlik ve huzur içerisinde yaşaması kimsenin Türkiye'ye yan gözle dahi bakmaması için yapıyoruz."