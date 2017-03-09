Mühimmat azalınca Çankırı'dan getirmeyi planlamışlar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Partigöç'ün Çankırı'dan mühimmat getirilmesini istediği belirlendi.

Eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki mühimmatın azalması üzerine Çankırı'dan mühimmat getirilmesini istediği ortaya çıktı.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 kişi hakkında hazırlanan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen çatı iddianamesinde, sanıklardan eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Partigöç'ün emir astsubayı Hasan Hüseyin Sarıtarla'nın ifadesine yer verildi.



GENELKURMAY'DAN DIŞARIYA DOĞRU SİLAH DOĞRULTARAK MEVZİLENDİLER



Buna göre, Partigöç'le 2013 yılından beri çalıştığını bildiren Sarıtarla, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016'da Partigöç'ün, "bazı sıkıntılar olduğunu" belirterek, kendisinden mesai bitiminden sonra çıkmamasını istediğini söyledi.



Partigöç'ün Askeri Şura provası olduğunu ve emirsiz hareket etmemesini istediğini aktaran Sarıtarla, saat 21.00 sıralarında Genelkurmay Başkanlığında olağan dışı hareketlilik başladığını ve Partigöç'le koridora çıktığında Özel Kuvvetler personelinin bir askeri yere yatırıp ellerini kelepçelediklerini gördüğünü anlattı.



Genelkurmay Başkanlığı içinde dışarıya doğru silahlarını doğrultmuş, mevzilenmiş birçok askerin olduğunu kaydeden Sarıtarla, Partigöç'ün sürekli telefonla görüştüğünü dile getirdi.



Sarıtarla, kendisine "Yanımdan ayrılma." talimatını veren Partigöç'ün bir ara eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun odasına girdiğini kaydetti.



"TRT VE TÜRKSAT"I SORMUŞ



Partigöç'ün telefonda en çok görüştüğü "Barış" isimli kişiye, "TRT ne oldu, Türksat ne oldu?" diye sorduğunu aktaran Sarıtarla, daha sonra televizyonda darbe girişiminde bulunulduğuna yönelik haberleri gördüğünü, ayrılma isteğinin Partigöç tarafından reddedildiğini savundu.



Sarıtarla, "Gece yarısı Genelkurmay çevresinde sivil halk toplandı. Özel Kuvvetlerin başında bulunan tanımadığım rütbeli bir kişi, komuta katına gelerek Partigöç'e bilgi verdi. Partigöç, bu kişiye 'Genelkurmay çevresine kimseyi yaklaştırmayın, gerekirse ateş ederek uzaklaştırın.' şeklinde talimatlar verdi. Partigöç, komuta katında olduğu süre içerisinde Özel Kuvvetler'den sorumlu rütbeli personele aynı içerikli talimatlar verdi." ifadelerini kullandı.



Vatandaşların komuta katında toplanmasının ardından Partigöç'ün Özel Kuvvetler personelinin başında bulunan rütbeliye, "Çevre emniyeti zayıf, tankın olduğu yere personel yerleştirin. Kimseyi almayın, çevre telleri yıkılmak üzere, kimseyi almayın." şeklinde emirler verdiğini aktaran Sarıtarla, Özel Kuvvetler personelinden bir rütbelinin mühimmatın azaldığını, bitmek üzere olduğunu söylemesi üzerine Partigöç'ün ,"Gerekirse Çankırı'dan gelsin." dediğini kaydetti.