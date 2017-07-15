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15 Temmuz 2017 20:37 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2017 21:09

Muhammet Demir Sivasspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, forvet Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Muhammet Demir Sivasspor'da

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kiralık olarak Gaziantepspor forması giyen Muhammet ile 2 yılık sözleşme imzalandı. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde gerçekleşen imza töreninde 25 yaşındaki golcü oyuncu, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sivasspor'un yeni transferi Muhammet Demir, Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Futbolcu, kardiyoloji, ortopedi, göz, genel cerrahi, iç hastalıkları ve diş hastalıkları polikliniklerinde bazı test ve taramalara tabi tutuldu.

Etiketler: sivasspormuhammet demirmuhammed


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