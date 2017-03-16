Muhalifler Şam'daki saldırıları kınadı

Suriye iç savaşının en büyük askeri muhalif grubu Ahraru'ş Şam, Şam'daki intihar saldırılarını kınadı.

Şam'ın Hamidiye bölgesindeki adliye sarayını ve Rabva bölgesindeki bir restoranı hedef alan intihar saldırılarının ardından Ahraru'ş Şam, sosyal medya hesapları üzerinden kınama mesajı yayımladı.



Açıklamada, "Ahraru'ş Şam İslam Hareketi olarak, başkent Şam'da 15 Mart'ta onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği terör saldırılarını en sert ifadelerle kınıyoruz. Saldırılardan Suriye rejimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.



Suriye rejiminin sözde terörle mücadelesini yasallaştırmak için "kritik dönemlerde işlediği suçları muhaliflere yıktığı"na işaret edilen açıklamada, "Suriye rejimi oyununu tekrarlayarak, hem halkın gözündeki devrim imajını zedelemeyi amaçlıyor hem de uluslararası toplumun sempatisini kazanmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, rejim bölgelerinde yaşayan sivillerin güvenliği ve geleceğinin en büyük öncelik olduğu vurgulandı.



Rejim medyası, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hamidiye bölgesindeki adliye sarayını ve Rabva bölgesindeki bir restoranı hedef alan intihar saldırılarında en az 25 sivilin öldüğünü ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirmişti.​