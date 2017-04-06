Muhalifler Cebel Ekrad'da karşı saldırı başlattı

Suriye'deki muhalif birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad'da Beşşar Esed rejimine karşı saldırı başlattığı bildirildi.

Suriye'deki muhalif birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad'da Beşşar Esed rejimine karşı saldırı başlattığı bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejiminin Lazkiye kırsalında muhaliflerin kontrolündeki noktalara yönelik saldırıları aralıklarla devam ederken, muhalifler sabahın erken saatlerinden itibaren karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.



Şillif ve Künsübbe mevkilerinden harekete geçen muhaliflerin, rejime ait birçok mevziyi top atışına tuttuğu öğrenildi.



Saldırılara rejim güçleri karşılık verirken bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Patlama sesleri Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.