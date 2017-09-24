Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Akçaalan mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.

Alınan bilgiye göre, yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi.



Tarım arazilerine de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri mücadele veriyor. Bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek oluyor.



Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın nedeniyle bölgede evleri bulunanların konutlarının etrafını sulayarak tedbir aldıkları görüldü.