Muğla'da orman yangını

Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesinde, ormanlık alanda yangın başladı.



Menteşe ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.



Yangının sarp bölgede olması nedeniyle henüz karadan müdahale yapılamadı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.