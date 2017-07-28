Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 100 orman işçisi sevk edildi. Daha sonra takviyelerle bu sayı, 4 uçak, 9 yangın söndürme helikopteri, 60 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozere ulaştı. Yangına yaklaşık 200 orman işçisi de müdahale etti.



İçmeler Mahallesi'ne yaklaşan yangın mahallenin üstünde duman tabakası oluşturdu. Yangın bölgesi çevresindeki tüm yollar trafik ekiplerince trafiğe kapatıldı.



UMKE, AFAD, 112 Acil Servis, Jandarma, Emniyet, Aksaz Deniz Üssü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.



Bölgedeki özel şirketlere ait iş makineleri de yangın alanına yol açmak için tahsis edildi. Askeriye ve belediyelerin su tanker tırları da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, saat 20:00 itibarıyla orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.



Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Çelik, "Orman yangını 20:00 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına 8'i yangın söndürme biri keşif amaçlı olmak üzere 9 helikopter ve 4 amfibik uçak havadan, 60 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 200 işçi karadan katıldı." şeklinde konuştu.



Çelik, yangının tamamen kontrol altına alınma ve soğutma çalışmalarının gece boyunca karadan devam edeceğini sözlerine ekledi.