Muğla'da "Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3. Menteşe Güvercin Festivali etkinlikleri kapsamında, "Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Menteşe Belediyesi ile Menteşe Güvercin Sevenler Birliği iş birliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde, 3. Menteşe Güvercin Festivali organize edildi.



Festival kapsamında 81 ilden gelen yaklaşık bin güvercin, "Güvercin Güzellik Yarışması"na katıldı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen 34 hakemin tür ve özelliklerine göre değerlendirdiği güvercinlerden dereceye girenlerin sahipleri, törenle ödüllendirildi.



Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Menteşe Güvercin Festivali Güzellik Yarışması'nın kısa bir sürede uluslararası çapta yer bulduğunu söyledi.



Gürün, bu etkinlik sayesinde barışın sembolü güvercin hakkında farklı bilgiler de edindiklerini kaydederek, "Bunun en güzel özelliği, 81 ilden güvercinseverleri bir araya getirmesi, fikir alışverişlerinde bulunulması, burada tanışıp da özel hayatlarında birlikte olabilmesi, dost ve kardeş olabilmesidir. Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu şey kardeşlik, sevgi ve barıştır. Barış da güvercinle temsil ediliyor." dedi.



Belediye ve güvercinseverlerin girişimiyle Muğla'nın yerli ırk güvercinleri Gök, İsli, Akalı Kolonlu ve Arap türlerinin tescil edildiğini vurgulayan Osman Gürün, şöyle konuştu:



"2012 yılında 4 güvercinimizi tescil ettirirken, buradaki güvercinseverlerle birlikte olduk. Ama şu an ulusal boyutta 81 ilden ve yurt dışından da hakemlerimiz var. Niye uluslararası boyutta olmasın. Avrupa, Arap ve Doğu ülkelerinde buna benzer etkinlikler var. Bunları bir araya getirebiliriz. Güvercin de bu kadar geniş alanda yetiştiriliyor ve sevenleri varsa, birbiriyle irtibat sağlıyorsa, o zaman uluslararası boyutta Menteşe ilçesinde güvercinseverleri ve barış yolunda yürüyenleri bir araya getirebiliriz."



Menteşe Güvercin Sevenler Birliği Başkanı Sefa Çolakoğlu'nun teklifi üzerine düzenlemeye başladıkları festivalin bu noktalara gelebileceğini tahmin etmediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de Muğla'daki barış ve huzurun bu festivalle pekiştirildiğini kaydetti.



Çolakoğlu ise festivalin düzenlenmeye başladığı günden bu yana katılımın giderek arttığını söyledi.



Etkinliğin adeta "Türkiye’nin şampiyonlar ligi" haline geldiğini dile getiren Sefa Çolakoğlu, "İçeride yaklaşık 10 milyon lira değerinde kuş var. 5'i yurt dışından gelen 34 hakemimiz var. Dubai, İsviçre, Romanya ve Bulgaristan'dan hakemler geldi. Bu işler hep sevgiyle, aşkla oluyor. İçeride ortalama 40 kategoride yaklaşık bin kuş yarışıyor. Denizli horozundan Kangal köpeklerine, deveden boğaya kadar hayvanseverlere hitap eden panayır alanına dönüştürdük. Büyük bir emek harcadık ama emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz."