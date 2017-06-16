Muğla'da "enderun usulü" teravih namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Kardeş Şehir Projesi kapsamında Denizli Müftüsü Mehmet Aşık ile 6 imam ve 6 müezzin tarafından "enderun usulü" teravih namazı kıldırıldı.

Osmanlıdan kalma bir gelenek olan "enderun usulü" teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Muğla'da yaşatıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Kardeş Şehir Projesi kapsamında Muğla ve Denizli Müftülüğü tarafından ramazan vesilesiyle yatsı namazı sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Rıza Hakses Camisinde enderun usulü teravih namazı kıldırıldı.



Enderun usulü teravih namazına Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Namaz sonrası enderun usulü teravi namazı hakkında bilgi veren Vali Koçak, bu namazın Osmanlı döneminde daha çok sultanların katılımıyla icra edildiğini söyledi.



Teravih namazının sünnet olduğunu belirten Koçak, "Teravih namazı farklı şekillerde kılınabiliyor. Ancak enderun usulü teravih namazı ise daha faklı bir şekilde kılınıyor. Enderun usulü teravih namazı Osmanlı döneminde daha çok sultanların katıldığı camilerde icra edilmiş. 2 ve 4 rekatta bir okunan ilahilerle, getirilen salavatlarla, getirilen tekbirlerle namazın zenginleştirilmesidir. "dedi.



Vatandaşlar da enderun usulü teravih namazında, müezzinler tarafından okunan ilahi ve salavatlara eşilik etti