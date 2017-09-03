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03 Eylül 2017 20:43 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2017 20:56

Muğla'da aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı.

Muğla'da aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Gümbet Mahallesi'nde eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan B.A'yı gözaltına aldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Etiketler: muğlapdybodrum


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