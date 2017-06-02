Muğla'daki operasyonda 98 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları saptanan 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize etmekle suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kontrol noktasında şüphelendikleri 4 aracı durdurmak istedi.



Polisin dur ihtarına uymayan araçların sürücüleri, Milas - Bodrum karayoluna doğru kaçmaya başladı. Baharlı kavşağında durdurulan araçlarda yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 98 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi.



Ekipler, biri öncü olarak, diğeri taşıma amaçlı kullanılan 4 araç sürücüsünü organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.



Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.