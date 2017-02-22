Muğla'da 31 yabancı uyruklu yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 yabancı uyruklu yakalandı.

Muğla ve Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nda "dur" ihtarına uymayan bir otomobil ve minibüsü kovalamacanın ardından durdurdu.



Minibüste yapılan kontrolde Pakistan uyruklu 31 kişi yakalandı.



Ekipler, organizatör oldukları düşünülen C.A, A.Ö. ve S.G. adlı şüphelileri de gözaltına aldı.



Şüphelilerin dikkat çekmemek için başka araç kullandıkları, İstanbul'dan getirilen yabancı uyrukluluları Bodrum üzerinden Yunanistan'a götürmek istedikleri belirlendi.