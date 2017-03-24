Muğla'da 16 sığınmacı yakalandı

Muğla'da düzenlenen operasyonda, fiber tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 16 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Dalyan İztuzu plajı önlerinden süratli bir teknenin çıkış yaptığı tespit edildi. Ekiplerin "dur" ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışan tekne, yapılan ikaz ve önleme manevraları sonucunda geri dönerek sahile yanaştı.



Sahil güvenlik ekiplerinin Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığıyla yaptığı çalışma sonucunda sahilde 16 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.



Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.