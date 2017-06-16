Muğla merkezli 24 ildeki "ByLock" operasyonu

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Muğla merkezli 24 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler M.H.A, M.K, F.Ö, E.T, M.E. ve S.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin koordinesinde 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Adreslerinde bulunamayan 19 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor