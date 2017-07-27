"Müftüler nikah kıymasın"

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi müftülüklere nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) ve çok sayıda kadın kuruluşu katıldı.



Basın açıklamasını okuyan İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu, müftülere nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören tasarının acilen geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.



Müftülüklerin dini makamlar olduğunu ifade eden Moroğlu, şunları kaydetti:



"Evlendirme memuru olarak resmi nikah yetkisi verilmesi laik Medeni Kanundan vazgeçiştir. Laiklik ilkesi yurttaşların bir arada yaşamasının, demokrasinin de kadın haklarının güvencesidir. Tasarı acilen geri çekilmelidir. Tasarı ile getirilen düzenlemeler başta anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerini ve Medeni Kanunun resmi nikah hükmünü ihlal eden ve ülkemizde hukuk birliğini ortadan kaldıracak niteliktedir. Tasarıda aynı zamanda kadın hakları ihlallerine yol açacak kurallar bulunmaktadır. Örneğin kadının soyadı ile getirilen düzenleme kadının kimlik sorununu kökleştirecek şekilde anayasada kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesini ihlal etmektedir."



