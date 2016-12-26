Müezzinoğlu'ndan taşeron çalışanlarla ilgili kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadro durumuna ilişkin, ''Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda onlara verdiğimiz sözün planlamalarını yapmaktayız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasının ilçedeki bir otelde düzenlediği toplantıda, Türk milletinin hiçbir milletin başaramayacağı ağır tabloların üstesinden geldiğini söyledi.



Bakan Müezzinoğlu, bir vatandaşın Taşeron çalışanların durumuna ilişkin sorusu üzerine, işçilerin biraz daha sabretmeleri gerektiğini söyledi.



"Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda onlara verdiğimiz sözün planlamalarını yapmaktayız.'' diyen Müezzinoğlu, ''Ancak önemli olan alın teriyle, namusunuzla emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işinizin var olmasıdır. Şu anda o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah Türkiye o sıkıntılı süreçleri de önümüzdeki günlerde azalttığında o sözümüzü de tutacak sizleri de devletimizin veya en büyük güvence millettir, milletin güvencesine devam edeceğiz.' 'şeklinde konuştu.

EMEKLİYE PROMOSYON KONUSU



Bir gazetecinin, "Yeni yılda emekliye promosyon müjdesi olacak mı?" sorusuna ise Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin baştacı olduğunu, o müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım'ın şekillendireceğini vurguladı.