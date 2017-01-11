Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatında yeni sisteme geçilmesiyle ilgili, "Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i yakaladığım an TBMM'ye onu getireceğim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Yol-İş Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Gelişmeler" toplantısına katıldı.



Türkiye'nin stratejik hedefleri olan bir ülke olduğunu belirten Müezzinoğlu, tüm engellemelere rağmen muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki hedeflere ulaşılacağını söyledi.



Hedeflere ulaşmakta bazı sorun ve sıkıntıların yaşanabileceğini ama Türkiye'nin sorun ve sıkıntılara rağmen yoluna devam ettiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Bu süreçleri de birlikte aşacağız. Özellikle hükümet olarak hangi sektörün sıkıntısı varsa çözüm odaklı bir anlayışla onun yanındayız. Sayın Başbakanımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda açıkladığımız destekler, 2017'yi 2016'dan çok daha başarılı kılacaktır." diye konuştu.



Müezzinoğlu, alın teri kadar akıl terinin de kutsal olduğunu, Türkiye'nin dünya ile rekabetinde alın terinin yanında akıl terinin de akıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.



İşveren olmadan işçinin olmayacağını, işçi olmadan da işverenin olmayacağını dile getiren Müezzinoğlu, iki kesimin hak ve hukukunu sağlayacak dengeyi sağlamanın önemine işaret etti.



Bakan Müezzinoğlu, yurt dışındaki istihdamda yaşanan sorunları, aklın ve mantığın izah etmediği sıkıntıları çözmenin boyunlarının borcu olduğunu, bu konuda Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde yaşanan sıkıntıları gelecek dönemde masaya yatırıp çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.



Çalışma hayatının en temel sorunlarından birinin de kıdem tazminatı olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Kıdem tazminatı işçimizin alın teri ve hakkıdır. Bu alın terini koruyan, güvenceye alan, hakkaniyetli, sürdürülebilir, geliştirilebilir, emniyetli bir sistemi yine paydaşlarımızla beraber oturacak, konuşacak, çalışacağız. Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu getireceğim. Çünkü yüzde 100'ün peşinde koştuğumuz yılların kaybını yaşayan dünya kadar işçi kardeşimiz var."