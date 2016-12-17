Orgeneral Akar'dan kararlılık mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir." dedi.

Gaziantep ve Kilis'teki sınır birliklerinde iki günden beri incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca alçakça ve kalleşçe düzenlenen saldırıyı kınayan Akar, "Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA