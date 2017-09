"Muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak temel unsur eğitimdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimin hemen her alanında daha önce hayal dahi edilemeyen adımların atıldığını belirterek "İnşallah önümüzdeki dönemde de günün ihtiyaçlarına, milletimizden gelen taleplere ve ülkemizin önceliklerine göre eğitim reformlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Eğitimin, okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri ve iddiaları olan bir nesle sahip olmanın yegane yolu olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir." değerlendirmesinde bulundu.



Bu anlayışla son 15 yıldır eğitim konusunun adalet, emniyet ve sağlıkla beraber ana önceliklerden biri yapıldığını kaydeden Erdoğan bütçede aslan payının eğitime verildiğini, tüm çocukların ücretsiz, kaliteli ve modern bir eğitime sahip olması için önemli reformlar gerçekleştirildiğini bildirdi.



Erdoğan mesajında şunları kaydetti:



"Ücretsiz ders kitaplarından yeni dersliklere, müfredat güncellemelerinden öğretmen atamalarına kadar hemen her alanda daha önce hayal dahi edilemeyen adımları attık. İnşallah önümüzdeki dönemde de günün ihtiyaçlarına, milletimizden gelen taleplere ve ülkemizin önceliklerine göre eğitim reformlarımızı sürdüreceğiz.



Devlet olarak bu süreçte ana gayemiz, milli ve manevi değerleriyle barışık, ülkesini seven, nitelikli, özgür, evrensel ile yereli mezcetmiş başarılı nesiller yetiştirmek olacaktır. Zira 15 Temmuz darbe girişimi, eğitim konusunda yaşanan boşluk ve ihmallerin ülkemiz için ne tür felaketlere sebep olabileceğini çok acı bir şekilde göstermiştir. Bir taraftan 40 yıldır toplumumuzun kılcal damarlarına sızan bu şer şebekesinin bünyemize verdiği hasarı tamir ediyor, diğer taraftan da benzer acıları bir daha yaşamamak için gerekli önlemleri hayata geçiriyoruz. İnşallah milletimizin desteği, öğretmen ve idarecilerimizin fedakar çalışmalarıyla bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum."



Erdoğan mesajında, "Bu düşüncelerle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk kez okul heyecanı yaşayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarıma en kalbi selamlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.