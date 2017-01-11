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MPT-76 Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

MPT-76 Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapacak MPT-76'nın seri üretimi tamamlanan ilk partisi, düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.
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Teknoloji 11 Ocak 2017 - 16:04

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