Mourinho kalıcı olmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, uzun süre takımının başında kalmak istediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, futbolda istikrarın önemine değinerek, "En az üç yıl daha burada olacağım. Sanırım kulüp yetkilileri, başarı için istikrarın gerekli olduğunu anladı." dedi.



Mourinho, "Kalmamı isterlerse memnuniyetle uzun süre devam ederim ama iki tarafın da mutlu olması gerek. Bir kulüpte gerçek anlamda başarı elde etmeden 10-15 yıl çalışabilen bir teknik adam değilim ama açıkçası işler iyi giderse çok daha uzun süre Manchester United'da kalmak isterim." ifadelerini kullandı.



Jose Mourinho, sezon başında Manchester United ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.