"Motosikletimi satarak Mısır'da eğitim aldım"

TRT 1 ekranında yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda sesi ve kıraatıyla beğeni toplayan ve ilk sekizde yer alan Vanlı imam hatip Muhsin Kara, memleketini başarıyla temsil etmekten gurur duyuyor.

Erciş ilçesinde doğan Muhsin Kara (27), Erciş İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Mısır'da 2 yıl Arapça ve makam eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'da özel bir radyoda bir yıl müzik yönetmenliği yapan Kara, bu senenin başından itibaren de Kayseri'deki Akkışla Merkez Camisi'nde imam hatip olarak görev alıyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu'nda solist olan Kara, yurt içi ve dışındaki organizasyonlarda Kur'an-ı Kerim ile ilahiler seslendiriyor. Kara, Mısır ve Türkiye'de aldığı eğitimlerle Kur'an-ı Kerim'i hem Arap hem de Türk tavrıyla okuyor.

"MOTOSİKLETİMİ SATARAK MISIR'A GİTTİM"

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da Türkiye genelinde imam hatipler arasında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda ikinci olduğunu söyledi.

Bu başarının kendisine gurur verdiğini anlatan Kara, "Yarışmadan elde ettiğim gelirle birlikte motosikletimi ve tablet bilgisayarımı satarak Mısır'a gittim ve burada Arapça ve makam eğitimi gördüm. Sonrasında ailem de bana maddi destekte bulunarak eğitimimi tamamlamama vesile oldu." dedi.



"YARIŞMADA BULUNMAK GURUR VERİCİYDİ"

Kara, TRT 1 ekranında yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda ilk sekiz arasına kalmasının Erciş'te sevinçle karşılandığını ifade ederek, "Kazananın da kaybedenin de olmadığı, bütün girenlerin birinci olduğu bu yarışmada ben de ramazan ayı boyunca yer almak istedim. Van Erciş’i temsilen orada bulunmak benim için gurur vericiydi. Rabb'imize hamdolsun." diye konuştu.