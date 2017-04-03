Motosikletçiler sokak hayvanları için gazladı

Süleymanpaşa'da kadın motosiklet tutkunları tarafından kurulan Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü, sokak hayvanlarına dikkati çekmek için motosikletleriyle konvoy oluşturarak şehri turladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kadın motosiklet tutkunları tarafından kurulan Süslü Egzoz Motosiklet Kulübünün üyeleri, sokak hayvanlarına dikkati çekmek için motosikletleriyle konvoy oluşturarak şehri turladı.



Tekirdağ sahil dolgu alanından başlayarak Değirmenaltı Mahallesi'ne kadar motosikletleriyle ilerleyen kulüp üyelerine, "Anatolian Tiger's" adlı motosiklet grubu üyeleri de eşlik etti.



Tur sonunda motosikletçiler, Değirmenaltı Mahallesi'nde sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı noktalara mama ve yiyecek bıraktı.



Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü Başkanı Kübra Ağlamaz yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını beslemenin merhamet duygusuna sahip her insanda olması gerektiğini belirtti.



Sokak hayvanlarını beslemek için motorlarını gazlayacaklarını ifadeç eden Ağlamaz, "Bizler sosyal sorumluluklarının farkında olan kadınlarız. İstanbul'dan da aramızda olanlar var. Bugün sokaktaki dostlarımıza insan olmanın verdiği sorumluluk ve merhamet duygusu ile beslemek için gazlayacağız." dedi.



Her insanın yaşadığı sokaktaki hayvanları besleyebileceğini aktaran Ağlamaz, şöyle konuştu:



"Herkes sokağındaki hayvanlarla aşlarını, yiyeceklerini paylaşabilir. Bu çok zor bir şey değil onları bir kez beslediğinizde bulduğunuz huzuru başka bir yerde de bulamazsınız. Beşerli gruplar halinde dağılacağız. Belirlediğimiz noktalara yaklaşık 300 kilogramlık mamaları bırakacağız. Buraya katılan herkese teşekkür ederiz."