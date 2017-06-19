Motosiklet sürücüsü kazada başka bir aracın içine girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir aracın arka camından içeri girdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir aracın arka camından içeri girdi.



Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 LU 224 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile 16. Sokak kavşağında Yusuf Aldıç (22) iradesindeki 31 NCF 08 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aldıç, savrulup park halindeki hafif ticari aracın arka camını kırıp içeri girdi. Motosiklette bulunan Kürşat Kundakçı da (20) park halindeki başka bir otomobilin üzerine yuvarlandı.



Aldıç ve Kundakçı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.



Otomobil sürücüsünün gözaltına alındı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.