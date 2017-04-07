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07 Nisan 2017 17:30 | Son Güncelleme: 07 Nisan 2017 17:32

Motorine 9 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

Motorine 9 kuruş zam geldi

Ankara'da litresi ortalama 4,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,65 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,51 liradan 4,60 liraya, İzmir'de 4,53 liradan 4,62 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorine en son 4 Nisan'da 8 kuruş zam yapılmıştı.

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