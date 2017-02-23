Motobike İstanbul Fuarı açıldı

Dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı Motobike İstanbul Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı ve en yeni modellerini tanıttığı "Türkiye'nin Lider Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı" (Motobike İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Messe Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Bisiklet Endüstrisi Derneği (BISED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) tarafından desteklenen fuar Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezinde başladı.



Tüm motosiklet ve bisiklet meraklılarına hitap eden fuar, ilk saatlerinden itibaren ilgi çekmeye başladı.



Hemen hemen bütün büyük markaların, tüm kategorilerde yeni modellerinin görücüye çıkacağı fuar kapsamında katılımcılar için farklı sürprizler hazırlandı.



Toplam 120 stantta 260 markanın katıldığı fuarda büyük bisiklet ve motosiklet markaları yer alıyor. Kıyafet ve aksesuarların da bulunduğu ve perakende satışların yapıldığı fuarda, alıcılar bisiklet ve motosiklet için üreticiler veya distribütörlerle yüz yüze görüşme yapabiliyor.



MODELLER VE FİYATLAR GENİŞ YELPAZEDE



Fuarda farklı kategorilerdeki motosiklet ve bisikletler çok geniş bir yelpazede katılımcıların beğenisine sunuluyor. En yeni teknolojilerle üretimi gerçekleştirilen motosiklet ve bisikletlerin fiyatları da çok geniş yelpazede.



Bin liradan başlayıp yüz bin liraları bulan fiyatlarıyla motosikletlerin en yeni modelleri ilgi çekerken, elektrikli, katlanabilir ve benzeri modelleri bulunan bisikletlerin fiyatları ise 50 bin liraya kadar çıkıyor.



Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda 12 ülkeden alım heyetinin geleceğini fuara 120 bin ziyaretçi bekleniyor.



Fuarda ziyaretçilere çekilişle sürpriz hediyeler de verilecek. Fuar biletiyle kaydını yaptıran ziyaretçiler, çekilişle Ducati, Bajaj, KTM ve SYM motosikletlerin yanı sıra Tetra ve Sedona bisikletleri kazanma şansı yakalayacak.



Motosiklet ve bisiklet gezginlerinin de ağırlanacağı fuarda modadan teknik konulara kadar çeşitli seminer ve eğitimler gerçekleşecek. Katılımcılar eğitim, atölye çalışması veya söyleşiye katılabilecek.