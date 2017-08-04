Mostar'da ebru ve filografi sergisi

Ebru ve filografi kurslarına katılan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, 55 kursiyerin ebru ve filografi eserlerinden oluşan sergi açıldı.



Mostar Yunus Emre Enstitüsü ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) işbirliğinde başlatılan ve 3 süren kurslara katılan öğrencilerin ebru ve filografi eserlerinden oluşan sergi​ açıldı.



MOSTAR'DA EBRU VE FİLİGRAFİ SERGİSİ



Mostar Yaz Festivali kapsamında Mostar Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte, 55 genç kursiyerin eserleri sergilendi.



Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber, sergilenen eserlerin üç ay süren kurs sonunda ortaya çıktığını anlattı.



Yunus Emre Enstitüsü ve KAYMEK tarafından Mostar'da açılan ebru ve filografi kurslarında koordinatör olarak görev yapan Billur Dilber de kurs süresince inanılmaz beceriler sergileyen kursiyerlerin başarılarından gurur duyduğunu belirtti.



Mostar Yazı Festivali'nin organizatörlerinden Mostar Kültür Merkezi Müdürü Senad Suljic ise bu yılki festivalin Türk kültür ve gelenekleri açısından zengin olduğunu ifade etti.



Sergi, 9 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.