Mostar Köprüsü otizm için maviye büründü

Bosna Hersek'in güneyindeki tarihi Mostar Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ışıkla aydınlatıldı.

Dünya çapında düzenlenen "Otizme mavi ışık yak" projesi kapsamında, Herkes İçin Eğitim (EDUS) ile Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezi tarafından mavi renkle ışıklandırılan Mostar Köprüsü'nde toplanan aileler, otistik kişilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi.



MOSTAR KÖPRÜSÜ OTİZM İÇİN MAVİYE BÜRÜNDÜ



Aydınlık Gülüş Derneği Başkanı Danijela Kegelj, otistik çocuklara yönelik farkındalığın arttırılması gerektiğini belirterek tarihi köprüde toplanan çocukların otistik akranlarına içtenlik dolu mesajlar gönderdiğini söyledi.



Ciciban Anaokulu Müdürü Djenana Segetalo da her çocuğun eğitim alma hakkı olduğunu ifade ederek "Otistik çocukların mutlu bir çocukluk geçirmeleri ve iyi bir eğitim alabilmeleri için farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.



Mostar'da ayrıca mavi balonlar da gökyüzüne bırakıldı.