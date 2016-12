Moro Müslümanlarının geleceği Türkiye'de

Ankara'da Moro Müslümanları konferansı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Filipinler'de 40 yıl süren çatışmaların ardından hükümetle barış anlaşması imzalayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, anlaşmaya ilişkin planlarının beklendiği gibi gerçekleşmesi halinde 2019'da Bangsamoro Hükümeti'nin kurulmuş olacağını söyledi.



İbrahim, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda düzenlediği "Güneş'in Doğduğu Yer: Moro Bir Direniş Hikayesi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, onbinlerce mil ötedeki Morolu Müslümanların kalbinin daima Türkiye ile birlikte attığını belirterek, yapılan yardımlar nedeniyle Türk halkına teşekkürlerini iletti.



Moro halkının yaşadığı Filipinler'in Mindanao Adası'nda Müslüman nüfusun bulunduğunu çok az sayıda kişinin bildiğini söyleyen İbrahim, 1970'lerde Türkiye'de yazılan kitaplar sayesinde bu bölgedeki Müslümanların bilinir hale geldiğinin altını çizdi.



Hacı Murad İbrahim, uzun yıllar süren mücadeleden sonra siyasi bir anlaşmanın yapılması konusunda Filipinler hükümetini ikna ettiklerini ifade ederek, hükümetle 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşması'nı imzaladıklarını anlattı.



İbrahim, "Biz şimdi bu sürecin en zor kısmı olan uygulama alanına geldik. İki kısımdan oluşan uygulama alanın birincisini siyasi kısım oluşturuyor ki bu da anlaşmanın meclisten geçişini içeriyor. İkinci kısmı da ülkemizin kalkınmasına yönelik eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki çalışmalar oluşturuyor." bilgisini aktardı.



Söz konusu barış anlaşmasının en kısa zamanda senatodan geçerek, yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getiren İbrahim, "(Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo) Duterte başkanlık seçimleri kampanyası süresince barış anlaşmasına ilişkin hemen harekete geçileceği yönünde söz verdi. Umut ediyoruz ki Duterte verdiği bu sözü tutar." şeklinde konuştu.



İbrahim, "İnşallah her şey planladığımız gibi yolunda giderse 2019'da Bangsamoro hükümeti kurulmuş olacak." dedi.



Bangsamoro'da yeni bir özerk yönetimin kurulmasıyla uygulama aşamasında Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten İbrahim, şunları kaydetti:



"Biz bütün dünyadaki ümmetin şu an içinde bulunduğu durumun farkındayız. Ve şunun da farkındayız ki Türkiye bu ümmetin tek umudu. Her duamızda siz varsınız. Biz daima 'Allah Türkiye'yi ve liderlerini korusun' diye dua ediyoruz. Bugün görüyoruz ki Türkiye'de çok zor bir zamandan geçiriyor. Türkiye'nin bu zorlukları aşacağına inanıyoruz. Türkiye daha önce nasıl bu zorlukların üstesinden geldiyse bugün de aynı şekilde üstesinden gelecektir, buna inanıyoruz."



- MORO'NUN GELECEĞİ TÜRKİYE'DE YETİŞECEK



Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan da konuşmasında Bangsamoro'ya yaptığı ziyarete değinerek, barış sürecinin ardından bölgede kurulacak yeni sistemle ilgili herhangi bir altyapının olmadığını gözlemlediğini anlattı.



Sinan, bu sebeple yeni kurulacak sistemde görev alacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi için yüksek lisans ve doktora programlarına katılacak birçok öğrencinin Türkiye'ye gelmesine imkan sağlayacak alanlar açılması yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Moro Bölge Koordinatörü Ömer Kesmen de Morolu Müslümanların ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda İHH'nın çeşitli çalışmalar başlattığının altını çizerek, bu çalışmalardan birinin de yüksek lisans ve doktora çalışması yapmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına öğrenci gönderilmesi olduğunu ifade etti.



Kesmen, Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde yeni kurulacak Bangsamoro devletinin idari mekanizmalarında görev alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA