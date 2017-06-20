Moody's'ten Fransa açıklaması

Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğindeki ittifakın genel seçimlerdeki başarısının ülkenin kredi notuna olumlu yansıması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruşu Moody's, Fransa'daki genel seçim sonuçlarının ülkenin kredi notu için olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiğini açıkladı.



Moody's'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin liderliğindeki ittifakın (LREM-MoDem) genel seçimin ikinci turunda Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmesi değerlendirildi.



Seçim sonuçlarının Macron hükümetine reform odaklı politikaları hayata geçirmek için güçlü yetki kazandırdığı vurgulanan açıklamada, bunun Fransa'nın kredi notu için olumlu olduğu belirtildi.



Açıklamada, Macron hükümetinin, büyüme odaklı reformları ve Fransa'nın borç yükünü kademeli olarak azaltmayı hedeflediği ifade edildi.



Ülkenin zayıf büyüme profiline ve yüksek kamu borcuna işaret edilerek, Fransız hükümetinin önemli mali ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulandı.



Fransa'nın büyüme potansiyelinin zayıf olduğuna dikkat çekilen açıklamada, reformların gerçekleşmemesi durumunda büyüme oranının yüzde 1,5'in altında kalabileceği uyarısında bulunuldu.