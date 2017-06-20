Moodist'ten "Kumar Bağımlılığı Tedavi Programı"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi, kumar bağımlılığına yönelik Türkiye'de bir ilk olarak "Kumar Bağımlılığı Tedavi Programı"nı hayata geçirdi.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Türkiye'de bir ilk olarak "Kumar Bağımlılığı Tedavi Programı" başlattı.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi, online oyunlar sayesinde tehlikeli boyutlara ulaşan kumar bağımlılığı konusunda Türkiye'de bir ilke imza atarak Kumar Bağımlılığı Tedavi Programını hayata geçirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, internet sayesinde kolayca erişilen ve her bilgisayara, her cep telefonuna kolayca sızan online oyunların kumar bağımlılığı gerçeğini korkutucu düzeylere çıkardığını vurguladı.



İlkokul çocuklarının dahi bu online oyunları oynadığına ve kumar bağımlısı olduğuna dikkati çeken Ögel, şunları kaydetti:



"Para veya başka kazançlar için şans oyunları oynama olarak tanımlanan kumar, biz fark etmesek de günlük hayatımızın içinde. Etrafımızda pek çok kişi kumar bağımlısı ve bununla tek başına savaşmak zorunda olduğunu düşünüyor.



Kumar bağımlılığı; kişisel, ailevi veya mesleki hedefleri bozan, sürekli ve yineleyen uygunsuz kumar oynama davranışı olarak tanımlanıyor. Kumar oynayan insanlar genelde yanıltıcı bir kontrol hissi taşıyorlar ve kumar bağımlısının sorunlarını tek başına çözmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu nedenle kaybettikleri parayı kazanmak için tekrar tekrar kumar oynamayı sürdürüyorlar ama kayıp genellikle katlanarak devam ediyor."



Kumar Bağımlılığı Tedavi Programının hasta, tedavi ekibi ve ailenin birlikte ve koordine çalışmaları üzerine kurulu olduğunu bildiren Ögel, programın temel hedeflerinin ise kumar bağımlılığını tanımak, risk durumunu belirlemek ve ona özgü çözümler belirlemek, bağımlılığa eşlik edebilecek ruhsal sorunları tanımak ve çözüm yöntemleri geliştirmek, tekrar oynamayı önlemek için yaşamı düzenlemek, riskli durumları tanımak ve başa çıkmayı öğrenmek, sağlıklı yaşamayı öğrenmek, kendini tanımak, istek, duygu ve düşüncelerle başa çıkmayı öğrenmek, kabullenme, dürüstlük, acıya katlanma gibi becerileri geliştirmek ve tedavinin önemli bileşenlerinden biri olan aileyi sürece dahil ederek olumlu tutum ve davranış sergilemelerini sağlamak olduğunu ifade etti.



ONLİNE TEDAVİ MÜMKÜN



Ögel, söz konusu programın online tedavi seçeneklerine de uygun olduğuna işaret etti. Kumar Bağımlılığı Tedavi Programı kapsamında klinik değerlendirme, ilaç tedavisi, bireysel terapiler, kişisel iyileşme programı, grup terapileri ve aile grup terapileri gibi hastaya özgü ve bütüncül bir yaklaşımla hastaların kumar oynama davranışının önüne geçmesinin sağlanmaya çalışıldığını aktardı.



Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Danışmanı Psikolog Kinyas Tekin de kişinin bağımlı olup olmadığını nasıl anlayacağını şöyle anlattı:



"Kişi; günün önemli bir kısmını kumar oynayarak ya da oynayacağı zamanı düşünerek/planlayarak geçiriyorsa, günlük hayatta karşılaştığı sorunlardan kaçış olarak kumar oynamayı tercih ediyorsa, kumar oynayamadığı zamanlarda huzursuzluk, gerginlik ya da keyifsizlik gibi duygular yaşıyorsa, kumar oynarken kaybettiklerini kazanmak için tekrar kumar oynamayı tercih ediyorsa, kumar oynadığı zamanlar ya da harcadığı para hakkında yalan söylüyorsa, 'artık oynamayacağım' deyip tekrar kendini oynamaktan alıkoyamadığı başarısız bırakma girişimleri sıklıkla varsa, kumar oynamak için gerekli parayı ya da kaybettiği parayı telafi etmekte yasal olmayan yollardan elde etme şekilleri varsa, kumar oynaması sebebiyle kişiler arası ilişkilerinde sorun yaşıyorsa ve buna rağmen devam ediyorsa, kumar bağımlılığından şüphelenilmelidir."