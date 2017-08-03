Montreal Olimpiyat Stadı mültecilere barınak oldu

Kanada'nın Montreal kentindeki stat, ABD’den gelen mülteciler için geçici barınak haline getirildi.

Kanada’nın Montreal kentindeki olimpiyat stadı, ABD’den artan mülteci geçişleri nedeniyle geçici barınak haline dönüştürüldü.



Olimpik Park Sözcüsü Cedric Essminimy, yaptığı açıklamada, stadın içindeki spor salonlarından birine yaklaşık 400 kişilik yatak konulduğunu, tesisin tuvalet ve banyolarının da kullanıma hazır hale getirildiğini belirtti. Essminimy, çoğunluğu çocuk ve hamile kadınlardan oluşan yaklaşık 300 kişinin, dünden itibaren Montreal Olimpiyat Stadı’na otobüslerle getirilmeye başlandığını kaydetti.



Montreal Belediye Başkanı Denis Coderre, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptığı açıklamada, yaşananların ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Sadece temmuz ayında 2 bin 500 kişinin Amerika-Kanada sınırını geçerek Quebec’e sığındığını kaydeden Başkan Coderre, halen 500 kişiden fazla mültecinin de Lacolle Sınır Kapısı’nda beklediğini bildirdi.



Coderre, vatandaşlarına sığınmacılara karşı iyi davranılması çağrısında da bulundu.



Bu arada Quebec eyaletinin değişik kentlerine, ABD sınırı boyunca geçiş yapanların çoğunluğunu Haitililer oluşturuyor. 2010 Haiti depremi sonrası ABD’ye sığınan ve Başkan Trump’ın göçmen politikaları nedeniyle sınır dışı edilmeleri beklenen yaklaşık 60 bin Haitilinin, önümüzdeki günlerde Montreal’e gelmesi bekleniyor.



Sığınmacılara yardım eden PRAIDA isimli sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Francine Dupuis, basına yaptığı açıklamada, ‘’Montreal’deki mevcut geçici barınakların tamamı dolu’’ dedi.



MÜLTECİLERE BARINAK OLAN İLK OLİMPİYAT STADYUMU



Öte yandan bu yılın ilk 6 aylık döneminde, ABD'den gelen 4 bin 345 kişinin Kanada’ya iltica talebinde bulunduğu bildirildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP verilerine göre, bu kişilerden 3 bin 350’si Kanada’nın Quebec eyaletine sığındı. Yapımına 1970 yılında başlanan ve 1976 olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Montreal Olimpiyat Stadyumu, mültecilere barınak olan ilk olimpiyat stadyumu oldu.