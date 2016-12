Monako'dan daha büyük meyve sebze hali

Fransa'da bulunan Avrupa'nın en büyük sebze meyve hali Rungis, yeni yıla hazırlanıyor.

Paris'e 10 kilometre mesafede bulunan, Monako Krallığı'ndan büyük yüz ölçümüne sahip, Avrupa'nın en büyük sebze meyve hali olan Rungis, 12 bin çalışanı ve 234 hektarlık alanıyla tek başına küçük bir kenti andırıyor. Rungis'te gece yarısı başlayan alışveriş, günün ilk ışıklarında sona eriyor.



Başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen toptancıların, en uygun fiyat için sıkı bir pazarlığa giriştiği Rungis'te, yılda 18 milyon tüketiciye ulaşılıyor.



Büyük bölümünün toptancılara açık olduğu Rungis, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze meyve, çiçek ve deniz ürünleri olmak üzere 5 ana reyondan oluşuyor.



Sebze meyve ürünlerinin yüzde 69 paya sahip olduğu halde, et ve et ürünlerinin payı yüzde 16, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 9, deniz ürünleri ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyor. Rungis'te, sadece gıda değil, dekorasyon ve çiçek sektöründen çeşitli markalara rastlamak da mümkün.



Halin en "renkli" bölümünü dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sebze meyvelerin bulunduğu reyon oluşturuyor.



Her ne kadar sabah 11.00'e kadar açık olsa da Rungis'te, iyi ürünler genellikle gün doğmadan satılıyor. Et reyonunda helal ürünler de görmenin mümkün olduğu Rungis'te, sadece helal kesim ürünler satan toptan markalar da bulunuyor.



TEK BİR ÇÖP PARÇASI BİLE İSRAF EDİLMİYOR



Bir sebze meyve halinden çok daha fazlasına sahip olan Rungis, hem yeşil ekonomiye hem de biyolojik tarıma verdiği destekle de biliniyor. Biyolojik tarım konusunda büyük bir atılımda bulunan Rungis, bu yılın şubat ayında açtığı 5 bin 550 metrekarelik bio ürün (organik ürün) alanıyla "Avrupa'nın en büyük bio ürün hali" unvanının da sahibi oldu.



Zararlı gazların emilimi konusunda da hassasiyet gösteren Rungis, hal içi ulaşımı tamamen elektrikli ortak araçlarla sağlıyor. Yaklaşık 50 kilometrelik fiber optik ağla döşeli hal, çevreyi korumak adına 400 bin ton ürünü demir yoluyla ulaştırırken, gelecek yıldan itibaren teslimatlar için elektrikli kamyonlar kullanmaya hazırlanıyor.



Halden çıkan tüm atıkların değerlendirilmesi ve çevreyi en az oranda kirletmesi amacıyla 2013'te başlatılan "Rungis Green Business" programı kapsamında da Rungis'te tek bir çöp parçası bile israf edilmiyor.



Halde yıllık 14 bin ton çöp geri dönüşüme gönderilirken, yaklaşık 32 bin ton çöpün yakılmasıyla da metan gazı elde ediliyor. Çıkarılan yıllık yaklaşık 50 bin ton atığın bir kısmını geri dönüştüren Rungis, yaktığı çöplerden elde ettiği 200 bin megavat saat enerjiyi hem kendini hem Orly Havalimanı'nı hem de halin etrafındaki fabrikaların ısınmasında kullanıyor.



Neredeyse çıkardığı çöplerin tamamından faydalanan Rungis, sadece kendi çöplerinden yıllık 200 bin megavat saat enerji üretmiş oluyor.



YILDA 300 TON GIDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR



Yılda yaklaşık 2 milyon ton gıdanın toptancılarla buluştuğu halde, satılmayan ürünler için de özel bir yardım kuruluşu faaliyet veriyor. Le Potager de Marianne (Marianne'ın Bağı) isimli yardım örgütü, 2007'de, halde satılmayan ancak tüketilebilecek durumdaki gıdaların değerlendirilmesi amacıyla kuruldu.



Rungis'te satılmayan gıdalar için halin içinde bin 200 metrekarelik bir depo ayrılmış durumda. Depoda toplanan gıdaların dağıtımı, çeşitli yardım kuruluşları tarafından yapılırken, bazı sebze meyveler de işlem geçirerek reçel ya da meyve suyuna dönüştürülüyor.



Rungis, bünyesinde barındırdığı yardım kuruluşu ve diğer örgütler sayesinde yılda 300 ton gıdayı ücretsiz dağıtırken, alıcı bulmayan 400 ton gıdayı da neredeyse piyasa fiyatının 4'te bir fiyatına satarak israfın önüne geçmeye çalışıyor.



Düzenli olarak 20 bin toptancının geldiği Rungis, Fransa'nın yeni cazibe merkezi olmaya aday görünüyor.

Kaynak: AA