Monaco zoru başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi eleyen Monaco ve Bayer Leverkusen'i saf dışı bırakan Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Monaco takımı, İngiltere'de 5-3 yenildiği Manchester City ile sahasında karşılaştı.



Sahaya, sakatlığı süren golcü oyuncusu Falcao'dan yoksun çıkan Monaco, Mbappe'nin 8. dakikadaki golüyle 1-0 üstünlük sağladı. Ev sahibi ekip, Fabinho'nun 29. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde kapattı.



Tur için gole ihtiyacı olan Manchester City'nin 2. yarıdaki baskısı, 71. dakikada sonuç verdi. Sterling'in şutunda kaleciden dönen topu boş ağlara gönderen Sane, City'nin farkı bire indirmesini sağladı.



77. dakika kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topu, kafa vuruşuyla filelerle buluşturan Bakayoko, Monaco'yu 3-1 öne geçirdi.



Sahadan 3-1 galip ayrılan Monaco, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla çeyrek finalin yolunu tuttu.



AVRUPA'DAKİ 100. KARŞILAŞMASI GUARDİOLA'YA ŞANS GETİRMEDİ



Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, UEFA kulüp organizasyonlarında 100 maça çıkan 29. teknik direktör oldu.



Alex Ferguson, Valeriy Lobanovskiy, Jose Mourinho, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Arsene Wenger, Giovanni Trapattoni gibi isimlerin arasına katılan Guardiola, 61 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyetle ilk 100 maç sonunda en başarılı teknik adam olmasına sevinemedi.



Daha önce çalıştırdığı Barcelona ve Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kaldıran, 5 defa da yarı final oynayan İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez çeyrek finali göremedi.



GOL SESİ ÇIKMADI, ATLETİCO TUR ATLADI



İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını ağırladı.



Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Bayer Leverkusen ile Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid arasındaki rövanş maçı, 0-0 tamamlandı. Atletico Madrid böylece adını çeyrek finale yazdırdı.