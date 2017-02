Modifiye tutkunları "Toprak" için buluştu

İzmir, Aydın ve Manisa'dan bir grup modifiye araç tutkunu, işitme cihazı yardımında bulundukları doğuştan işitme ve konuşma engelli 6 yaşındaki Toprak Çelikçi ve ailesiyle bir araya geldi.

Modifiye tutkunları, Bergama ilçesinde yaşayan Ayşe ve Hüseyin Çelikçi çiftinin kızı Toprak'a işitme cihazı alınması için Gökhan Öztürk'ün sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında aralarında para topladı.



Parayı aileye teslim ederek çocuğun işitme cihazına kavuşmasını sağlayan grup, ona hediyeler vermek amacıyla İzmir'de bir alışveriş merkezinin otoparkında Ayşe ve Hüseyin Çelikçi çifti ile kızları Toprak'la buluştu. Modifiye tutkunları daha sonra yanlarında getirdikleri hediyeleri aileye teslim etti.



- "BİZ HER ZAMAN ONUN YANINDAYIZ"



Öztürk, grup adına yaptığı açıklamada, modifiye edilmiş yaklaşık 300 araçla Toprak için bir araya geldiklerini söyledi.



Doğuştan işitme ve konuşma engeli bulunan çocuk için başlattıkları kampanyaya Ege Bölgesi dışındaki illerden de destek verildiğini belirten Öztürk, "Toprak'ın kulaklarına küçük küpeler taktık. Bu sayede tekrar duyabilecek ve zamanla konuşmaya da başlayacak. Biz her zaman onun yanındayız, ailesine de bunun sözünü verdik." dedi.



Öztürk, ailesi ihtiyaç sahibi başka çocuklara da ellerinden geldikçe yardım ettiklerini anlattı.



Daha önce Tuğba adındaki 12 yaşındaki bir çocuğa protez bacak alımı için yardımda bulunduklarını hatırlatan Öztürk, "Tuğba şu an aramızda yok. Hakk'ın rahmetine kavuştu ama son zamanlarını mutlu geçirdiğine inanıyoruz." diye konuştu.



Gökhan Öztürk, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması için hayırseverlerden daha fazla destek beklediklerini sözlerine ekledi.



Anne Ayşe Çelikçi de işitme cihazını almaya karar verdiklerinde akrabalarını aradıklarını ancak yeteri kadar destek görmediklerini dile getirdi.



Öztürk ve diğer yardımseverlerin desteğiyle kızının işitme cihazına kavuştuğunu bildiren Çelikçi, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.