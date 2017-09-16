Model uçaklar başkentte havalandı

Ankara'da düzenlenen THK Rone Koen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

THK Rone Koen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası, Ankara'da başladı.



Uluslararası Havacılık Federasyonu takviminde yer alan ve Türk Hava Kurumu (THK) ile Yenimahalle Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ilk gün tamamlandı.



Gölbaşı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde F1B Lastik Motorlu Modeller ve F1H Tipi Planörler (A-1, Kırlangıç, Flamingo) kategorilerinde yarışlar yapıldı.



F1B Lastik Motorlu Modeller sınıfında Şeref Yetiş birinci, Kadir Baran ikinci, İsmail Sarıoğlu üçüncü oldu. Takım klasmanında İstanbul Model Uçak Kulübü birinci, Pendik Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Yenimahalle Havacılık Kulübü üçüncü sırayı elde etti.



Şampiyonada F1H Tipi Planörler kategorisinde ise Melih Özüduru birinci, Muhammet Ertör ikinci, Hüseyin Tecer üçüncü sırayı aldı. Takımlarda ilk üçü sırasıyla Sivas Sportif Havacılık Kulübü C, Selçuk MTAL ve Sivas Sportif Havacılık Kulübü B oluşturdu.



Organizasyonun ikinci ve son gününde yarın F1A Planörler (A2-Leylek) ve P-30 Tipi Modeller (Lastik Motorlu) sınıflarında yarışlar yapılacak.



THK Model Uçak Okulu Müdürü Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya yaklaşık 150 sporcunun katıldığını belirterek, dereceye girenlerin Türk Model Uçak Milli Takımı'nın aday kadrosunu oluşturacağını ifade etti.



Türkiye'de model uçağa yoğun bir ilginin bulunduğunu vurgulayan Arslan, sportif havacılıkla ilgili ücretsiz kurs almak isteyenlerin THK'ya başvurabileceğini söyledi.



THK'nın ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptığına işaret eden Arslan, "Öğretmenlere bu işi öğretiyoruz. Onlar da bulundukları okullarda öğrencilerini yetiştiriyor. THK model uçak malzemelerini de ücretsiz okullara gönderiyor." diye konuştu.